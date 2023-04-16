中職／龍隊大變陣單純輪休 拚史上第9次桃園清盤桃猿
味全龍隊今天在桃園球場挑戰3連戰橫掃樂天桃猿隊，先發打線大變陣，林智勝、李凱威、劉時豪、陳品捷都輪休，在板凳上待命，總教練葉君璋解釋只是單純輪休，「球季剛開始，讓他們每個人都可以出賽。」
猿隊在2011年進駐桃園球場後，共發生過8次在桃園3連戰被清盤，依序是2012年5月4到6日興農牛隊、2014年7月4到6日中信兄弟隊、2014年7月18到20日義大犀牛隊、2016年4月1到4日犀牛隊（4連戰橫掃）、2016年5月6到8日犀牛隊、2019年4月5到7日兄弟隊、2022年5月20到22日富邦悍將隊、2022年9月21到23日中信兄弟隊。
龍隊在前兩戰依序以8：3、5：4拿下勝利，今天的第3戰由布里悍先發，對上猿隊陳鴻文，龍隊挑戰第一次在桃園的清盤秀。
龍隊今天陣容異動，開季狀況動盪的經典賽國手陳冠偉重返一軍，葉君璋表示，「沒有特別要修正什麼，主要還是休息。」
王躍霖在前兩戰都登板，今天安排他休兵一天，陳冠偉歸隊恰是時候，是否馬上重返最後一局則未定案，葉君璋笑說：「我們不像其他球隊，有哪個關門的超級厲害，看狀況登板，有人投就好了。」
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