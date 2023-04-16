中職／象魔力去向？吳哲源薪資？兄弟球團本周揭曉

中信兄弟隊洋投戰力拉警報，泰樂18日能否準時歸隊還是問號，德保拉前一場登板指甲裂開，至於象魔力手肘受傷狀況？兄弟球團表示，預計本周公布象魔力未來方向，吳哲源薪資也會在本周揭曉。

象魔力因手肘不適在4月7日下放二軍，12日到醫院檢查後醫生有提供幾個處理方式，兄弟球團與象魔力持續討論中，兄弟球團今天表示，關於象魔力的狀況，本周會有明確方向。

兄弟洋投出狀況下，由本土投手撐起一片天，吳哲源以0.69防禦率登上防禦率王，不過至今出賽2場，本季薪資卻仍未談定，兄弟球團也表示，吳哲源的合約持續洽談中，預計本周會有結果。

泰樂2日在一軍初登板5局掉5分，隨後下放二軍，最快18日才能重返，不過日前在二軍登板1.1局被打6支安打，失掉8分、有6分自責分，兄弟總教練林威助表示，泰樂正常來說是18日可以歸隊，不過在二軍沒調整很好，投手教練會再評估。