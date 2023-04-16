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中職／龍隊這一手⋯高國輝延續生涯 葉君璋看到他價值

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中職例行賽昨天在新莊棒球場舉行統一獅對富邦悍將的比賽，富邦悍將高國輝本場比賽擊出兩支全壘打、五分打點，獲單場MVP。記者林伯東／攝影
中職例行賽昨天在新莊棒球場舉行統一獅對富邦悍將的比賽，富邦悍將高國輝本場比賽擊出兩支全壘打、五分打點，獲單場MVP。記者林伯東／攝影

去年味全龍隊伸出的橄欖枝，成為高國輝今年延續選手生涯的關鍵，龍隊總教練葉君璋還原當時想找他的念頭，看好他的打擊對龍隊會有幫助，「我覺得沒有老了就怎樣，還是要看能力。」

高國輝去年季外被放在60人名單之外，悍將球團徵詢他轉任教練的意願，但有「外野砲」需求的龍隊出手，為高國輝開啟延續選手生涯的選項，本就希望留人的悍將也因此改變心意，同意他再戰；高國輝也曾在後續的訪問中吐露，只要悍將有提選手合約，第一志願是留在悍將繼續打球。

龍隊輸給高國輝對悍將的情感，爭取這位老牌砲手失利。葉君璋透露，當時看到悍將把他放出來，決定出手，對他的評估不見得是固定先發外野，「但我覺得他的打擊在我們這邊一定是好的，一定對我們有幫助。」

葉君璋提到，後續悍將把高國輝找回去，也證明了龍隊的評估沒錯，「我覺得沒有老了就怎樣這件事，還是能力，我們想找他，是因為覺得他在我們這邊會有價值，就像智勝在我們這邊也有他的價值。」

高國輝 葉君璋 味全龍 富邦悍將

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