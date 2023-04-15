斯巴達障礙跑高雄站登場 台、日警察都跑出佳績

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑今天在高雄小港公七公園舉行兩天賽程，這也是後疫情時期國外選手大批湧入，這次共有多達4500多人參賽，外國選手也恢復疫情前的人數有多達300多人參賽，也讓首日Sprint 5K男女精英組競爭空前激烈。

台灣常勝軍周青還因右膝扭傷倒在終點前5公尺，最終只能遺憾退賽，日本選手表現搶眼，37日本警察關吉大亮、151公分陣在穗香奪下總排男、女第一，台將以去年車禍傷後首度復出的美女警花謝伯韶名列女子精英總排第三最佳。

斯巴達障礙跑高雄站今年首度選擇在高雄小港的公七公園，賽道全程都在樹林內進行，可以為選手擋住不少高雄的艷陽，但賽道全程都是凹凸不平的樹林中的天然步道，不僅上下起伏還有斜坡，更適合專長跑「越野跑」型的選手。

上午先進行兒童組4至14歲、距離從800公尺至3.2公里，同時並開放家長也跟小孩子一同下場陪跑，讓不少家長邊照顧邊陪跑還要邊拍照和錄影，讓不少家長也累到滿身大汗，而來自台北的斯巴達大使之一的Angus，還把5歲兒子一同打扮成日本漫畫《鬼滅之刃》中的竈門炭治郎和戴著山豬頭套嘴平伊之助參賽。

下午進入競爭最激烈的Sprint 5K男女精英組賽事，今年不少國外選手特別來台參賽，讓台灣選手也受到不小的壓力，去年高雄站冠軍周青，原本在總排前三，但竟然在終最後一關「翻山越嶺(A Frame Carge)」跳下來後扭傷右膝倒地，最終只好棄賽上救護車送醫院治療。

Sprint 5K男子精英組最終由第六度來台參賽的日本警察關吉大亮以36分29秒封王，去年台中站封王的菲律賓「最強移工」包森（Jonathan Bauson）以36分59秒屈居第三，關吉大亮在日本也是斯巴達資深選手，曾經二度在日本拿下總排第一，他說：「過去五次都沒有拿下冠軍，這次來台灣是有備而來，有增加了跑山路的特訓，平常都是利用要上班前游泳或做重訓來維持訓練量，喜歡參與斯巴達障礙跑，因為可以遇到很多志同道合的人。」