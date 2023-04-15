中職／悍將響應環保 本季壘打數化作一棵一棵樹

響應世界地球日，富邦金控提前於4月15、16日與富邦悍將隊在新莊棒球場舉辦「全員Run For Green™」主題日，悍將球員穿上連續三年推出的環保主題球衣。富邦金控宣布以永續行動應援悍將，將以本季壘打數為地球種樹，展現富邦結合運動與力挺環境永續的Run For Green™行動實踐。

富邦金控董事長蔡明興表示，今年世界地球日主題為「投資我們的星球 (Invest in our planet) 」，與富邦致力永續經營的理念不謀而合。

2021年富邦金控提出「Run For Green™」ESG倡議計畫，從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力，聚焦ESG四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」，推動綠色轉型，朝淨零的永續目標前進。富邦金控亦將企業影響力延伸至長期支持的體育領域，擴大推動綠色賽事，今年更進一步攜手富邦悍將舉辦「全員Run For Green™」主題日。

今天新莊棒球場的富邦金控「全員Run For Green™」主題日，邀請2022台北馬拉松、2023新北市萬金石馬拉松全馬國內女子組的雙料冠軍「長跑女神」雷理莎擔任開球嘉賓。響應富邦「Run For Green™」植樹計畫，每跑40公里，富邦金控就幫跑者種樹，雷理莎也已在領樹平台認領兩棵樹，讓自己跑的每一步都為地球永續盡一份力。

富邦金控宣布以永續行動應援悍將，預計以本季的壘打數為地球種樹，讓球員每一「打」都算「樹」，同時擊出安打的球員還可獲得小樹苗的命名權，別具永續意義。