快訊

日相岸田文雄遇刺！最先制伏凶嫌的竟是「漁港大叔」 迅速反應畫面曝

「全家支柱」台積電34歲工程師車禍亡 單親母淚崩：貼心兒子走了

日相岸田文雄輔選遇襲 專家研判：歹徒丟土製「管狀炸彈」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／去年是很失敗的賽季…高國輝想留住好的感覺

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中職例行賽，富邦悍將隊高國輝演出雙響砲。記者林伯東／攝影
中職例行賽，富邦悍將隊高國輝演出雙響砲。記者林伯東／攝影

「去年是很失敗的球季…」，高國輝認清不足，季外「練功」看見收穫，今天在新莊棒球場演出單場雙響砲，幫助富邦悍將隊以9：0擊敗統一獅隊。

高國輝此役第2局從胡智爲手中敲出兩分砲，第6局的三分砲則是棒打江國謙，本季累積3轟也登頂全壘打榜領先。

第1發在球數先取得2好球後開砲，高國輝說：「當下是設定不要放過可以攻擊的球，上一場比較可惜，錯過一些可以攻擊的球沒打。 」第2轟則在滿球數時炸裂，「沒有特別想什麼，不是好球就不要攻擊，我還是可以上壘，把機會交給下一棒。」

高國輝去年整季只在一軍出賽38場，季後面臨球團徵詢轉職教練想法，但他希望續當選手，今年一開季就以全壘打證明身手。談到現在的打擊感覺，高國輝說：「我是覺得還不錯，球季剛開始，有些好的東西就希望可以維持下來，每天做一樣的訓練，讓好的表現維持下去。」

高國輝坦言，「去年是一個很失敗的球季，季後有作一些調整，現在回頭看，去年季後的調整是很成功的，看這樣的感覺可以持續到什麼時候。」他透露，透過科學檢測去看自己的不足，春訓期間也和教練、學長討論，如何讓自己的揮棒更簡潔。

高國輝 富邦悍將

延伸閱讀

中職／高國輝雙轟爆破獅隊 江少慶6.1局無失分奪勝

中職／高國輝轟出史上第2老本土雙響砲 只輸給陳金鋒

圖輯／統一戰富邦 高國輝兩砲悍將暫時領先

中職／岳家兄弟轟起來！同場開轟史上第二對、隊史第一

相關新聞

中職／去年是很失敗的賽季…高國輝想留住好的感覺

「去年是很失敗的球季…」，高國輝認清不足，季外「練功」看見收穫，今天在新莊棒球場演出單場雙響砲，幫助富邦悍將隊以9：0擊...

中職／高國輝雙轟爆破獅隊 江少慶6.1局無失分奪勝

兩位經典賽投手同場先發，老牌國手高國輝用雙響砲搶戲，一發兩分砲、一發三分砲，幫助富邦悍將隊以9：0賞給統一獅隊4連敗，江...

中職／高國輝轟出雙響砲

堅持續當選手的高國輝，打出證明值得再戰的身手，今天在新莊球場炸裂雙響砲，以高齡37歲201天，締造史上第2老雙響砲本土球...

中職／有WBC症候群抗體？江少慶說還不準、提升好球率

多位投手陷入「經典賽症候群」，富邦悍將隊江少慶像是有抗體一般，今天再繳6.1局無失分，幫助悍將隊以9：0擊敗統一獅隊，江...

中職／悍將播放應援曲致意 林益全敲安回應、死在壘間

從「富邦神全」變成「統一神全」，林益全今天重返新莊球場出賽，富邦悍將隊主場為這位昔日神主牌球星送上歡迎，播放他的應援曲，...

中職／林益全客隊身分踏入新莊沒不同 找好友借眷屬證

久違使用新莊棒球場三壘側休息室，林益全心態很平常，他說只是換個公司、換件球衣，一樣在做自己喜歡的事情，今天的第一個打席悍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦