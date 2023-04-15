中職／去年是很失敗的賽季…高國輝想留住好的感覺

「去年是很失敗的球季…」，高國輝認清不足，季外「練功」看見收穫，今天在新莊棒球場演出單場雙響砲，幫助富邦悍將隊以9：0擊敗統一獅隊。

高國輝此役第2局從胡智爲手中敲出兩分砲，第6局的三分砲則是棒打江國謙，本季累積3轟也登頂全壘打榜領先。

第1發在球數先取得2好球後開砲，高國輝說：「當下是設定不要放過可以攻擊的球，上一場比較可惜，錯過一些可以攻擊的球沒打。 」第2轟則在滿球數時炸裂，「沒有特別想什麼，不是好球就不要攻擊，我還是可以上壘，把機會交給下一棒。」

高國輝去年整季只在一軍出賽38場，季後面臨球團徵詢轉職教練想法，但他希望續當選手，今年一開季就以全壘打證明身手。談到現在的打擊感覺，高國輝說：「我是覺得還不錯，球季剛開始，有些好的東西就希望可以維持下來，每天做一樣的訓練，讓好的表現維持下去。」

高國輝坦言，「去年是一個很失敗的球季，季後有作一些調整，現在回頭看，去年季後的調整是很成功的，看這樣的感覺可以持續到什麼時候。」他透露，透過科學檢測去看自己的不足，春訓期間也和教練、學長討論，如何讓自己的揮棒更簡潔。