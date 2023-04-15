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中職／有WBC症候群抗體？江少慶說還不準、提升好球率

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將先發投手江少慶，前兩局穿七分袖束衣上場，後面換成長袖。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將先發投手江少慶，前兩局穿七分袖束衣上場，後面換成長袖。圖／富邦悍將隊提供

多位投手陷入「經典賽症候群」，富邦悍將隊江少慶像是有抗體一般，今天再繳6.1局無失分，幫助悍將隊以9：0擊敗統一獅隊，江少慶拿下本季首勝，表現是否不受國際賽提早「開機」影響？江少慶認為現在還言之過早，也點出提高好球率還是自己要努力的方向。

江少慶本季首場出賽在7日對樂天桃猿隊先發6局失2分吞敗，今天表現再升級，用105球投6.1局被敲5安打，雖出現5次四死球保送，但力保不失，包括第7局留下一、二壘有人退場，歐書誠再次成功「拆彈」。

總教練丘昌榮指出，江少慶此役控制算是不錯，球路可以再壓低，這是他本季首度用超過100球，「後面說要續投，可能體力上沒那麼好。」對於子弟兵似乎不受「經典賽症候群」影響，丘總表示：「每個人本來就不一樣，他的部分確實是看起來這兩場都不差。」

江少慶則說，才剛開季，現在要評斷還不準，「聽自己身體狀況，在安全、舒服狀況去完成每個play。」儘管保送偏多，但他指出幸好沒有讓對方推進壘包、造成失分，「接下來還是要控制用球，主要是好球率要提高。」

不同於去年的跌跌撞撞，江少慶今年投出好的開始，他也不糾結於去年的表現，「一年已經過了，今年是2023，有好的開始，希望接下來會有更多好的比賽。」

有趣的是，江少慶今年的兩場出賽都以長袖束衣上場，球迷少了一點眼福，被問到此事，他回應：「沒有特別，這幾天比較冷，嘗試看看。明年也可以穿七分袖啊，搞不好裸上半身丟也不一定，不然每局換不同長度。」當下被提醒要記得穿背號衣，不然會罰錢，

富邦悍將先發投手江少慶，前兩局穿七分袖束衣上場，後面換成長袖。記者林伯東／攝影
富邦悍將先發投手江少慶，前兩局穿七分袖束衣上場，後面換成長袖。記者林伯東／攝影

江少慶 經典賽 樂天桃猿

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