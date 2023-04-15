中職／郭天信生日開轟 鋼龍優質先發味全龍奪2連勝

中職今天在桃園球場的賽事，味全龍隊先發投手鋼龍雖被敲12支安打，不過仍繳出6局失3分成績，加上郭天信在生日開轟為自己慶祝，終場龍隊以5：4擊敗樂天桃猿隊，奪2連勝。

龍隊在首局靠著桃猿投手黃子鵬控球不穩展開攻勢，李凱威、拿莫．伊漾敲安打後，陳品捷選到保送形成滿壘，接著林智勝、張政禹都選到四壞保送，各擠回1分；2局上劉時豪、李凱威、拿莫．伊漾敲安打再攻占滿壘，之後劉基鴻擊出高飛犧牲打得1分，陳品捷再敲1打點安打，取得4比0領先。

今天過23歲生日的郭天信在4局上轟出陽春全壘打，龍隊再添1分，郭天信連2天開轟。桃猿隊在4局下反攻，廖健富、邱丹敲安打後，投手鋼龍發生暴投奉送1分，宋嘉翔再敲安打送回1分；6局下邱丹敲安打後，陳晨威擊出二壘安打，桃猿隊再得1分。

龍隊此戰先發投手鋼龍用92球投6局，被敲出多達12支安打，不過沒有出現保送，飆出8次三振，失掉3分演出優質先發，奪下本季第3勝，獲選為單場MVP；接著林逸達、趙璟榮各投1局沒有失分，雖然最後王躍霖掉1分非責失分，最後仍順利守成，龍隊以5比4奪下2連勝。

桃猿隊先發投手黃子鵬則用109球投5局，被敲8支安打，投4次保送、3次三振，失掉5分，吞下敗投。