快訊

日相岸田文雄遇刺！最先制伏凶嫌的竟是「漁港大叔」 迅速反應畫面曝

「全家支柱」台積電34歲工程師車禍亡 單親母淚崩：貼心兒子走了

日相岸田文雄輔選遇襲 專家研判：歹徒丟土製「管狀炸彈」

中職／郭天信生日開轟 鋼龍優質先發味全龍奪2連勝

中央社／ 台北15日電
味全龍隊郭天信。圖／聯合報系資料照
味全龍隊郭天信。圖／聯合報系資料照

中職今天在桃園球場的賽事，味全龍隊先發投手鋼龍雖被敲12支安打，不過仍繳出6局失3分成績，加上郭天信在生日開轟為自己慶祝，終場龍隊以5：4擊敗樂天桃猿隊，奪2連勝。

龍隊在首局靠著桃猿投手黃子鵬控球不穩展開攻勢，李凱威、拿莫．伊漾敲安打後，陳品捷選到保送形成滿壘，接著林智勝、張政禹都選到四壞保送，各擠回1分；2局上劉時豪、李凱威、拿莫．伊漾敲安打再攻占滿壘，之後劉基鴻擊出高飛犧牲打得1分，陳品捷再敲1打點安打，取得4比0領先。

今天過23歲生日的郭天信在4局上轟出陽春全壘打，龍隊再添1分，郭天信連2天開轟。桃猿隊在4局下反攻，廖健富、邱丹敲安打後，投手鋼龍發生暴投奉送1分，宋嘉翔再敲安打送回1分；6局下邱丹敲安打後，陳晨威擊出二壘安打，桃猿隊再得1分。

龍隊此戰先發投手鋼龍用92球投6局，被敲出多達12支安打，不過沒有出現保送，飆出8次三振，失掉3分演出優質先發，奪下本季第3勝，獲選為單場MVP；接著林逸達、趙璟榮各投1局沒有失分，雖然最後王躍霖掉1分非責失分，最後仍順利守成，龍隊以5比4奪下2連勝。

桃猿隊先發投手黃子鵬則用109球投5局，被敲8支安打，投4次保送、3次三振，失掉5分，吞下敗投。

郭天信 李凱威

延伸閱讀

中職／威達爾少了威…狂龍2轟擒猿止連敗 劉家人包8安

中職／沒經典賽症候群 郭天信：因為我…

中職／龍隊前3棒效果不差 葉君璋：對方捕手應該滿討厭碰到

中職／余謙7局7K！隔702天奪巨大一勝 兄弟止三連敗

相關新聞

中職／去年是很失敗的賽季…高國輝想留住好的感覺

「去年是很失敗的球季…」，高國輝認清不足，季外「練功」看見收穫，今天在新莊棒球場演出單場雙響砲，幫助富邦悍將隊以9：0擊...

中職／高國輝雙轟爆破獅隊 江少慶6.1局無失分奪勝

兩位經典賽投手同場先發，老牌國手高國輝用雙響砲搶戲，一發兩分砲、一發三分砲，幫助富邦悍將隊以9：0賞給統一獅隊4連敗，江...

中職／高國輝轟出雙響砲

堅持續當選手的高國輝，打出證明值得再戰的身手，今天在新莊球場炸裂雙響砲，以高齡37歲201天，締造史上第2老雙響砲本土球...

中職／有WBC症候群抗體？江少慶說還不準、提升好球率

多位投手陷入「經典賽症候群」，富邦悍將隊江少慶像是有抗體一般，今天再繳6.1局無失分，幫助悍將隊以9：0擊敗統一獅隊，江...

中職／悍將播放應援曲致意 林益全敲安回應、死在壘間

從「富邦神全」變成「統一神全」，林益全今天重返新莊球場出賽，富邦悍將隊主場為這位昔日神主牌球星送上歡迎，播放他的應援曲，...

中職／林益全客隊身分踏入新莊沒不同 找好友借眷屬證

久違使用新莊棒球場三壘側休息室，林益全心態很平常，他說只是換個公司、換件球衣，一樣在做自己喜歡的事情，今天的第一個打席悍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦