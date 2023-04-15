中職／高國輝雙轟爆破獅隊 江少慶6.1局無失分奪勝
兩位經典賽投手同場先發，老牌國手高國輝用雙響砲搶戲，一發兩分砲、一發三分砲，幫助富邦悍將隊以9：0賞給統一獅隊4連敗，江少慶以6.1局無失分奪下本季首勝。
獅隊由胡智爲先發，投3.2局就被敲8安打、失5分（責失3分），先是2局下范國宸敲出的不營養飛球，在3名守備球員之間落地，高國輝補上兩分砲。悍將隊第4局攻勢再起，敲出4支安打串聯，劉俊豪、范國宸的安打各挹注1分打點，胡智爲處理滾地球也暴傳送分。
胡智爲4局沒投完退場，悍將隊則是持續進擊，第5局林哲瑄二壘打、孔念恩一壘打串聯，高國輝第6局補上三分砲棒打江國謙。
高國輝繼2021年9月2日後再敲出雙響砲，此役是他生涯第13次單場兩度開轟，以高齡37歲201天，締造史上第2老雙響砲本土球員紀錄，僅次於「鋒砲」陳金鋒在2016年6月3日的38歲又21天。
江少慶則是延續前一場的優質先發，今天投6.1局被敲5安打，雖出現5次四死球保送，但力保不失，包括第7局留下一、二壘有人退場，副隊長歐書誠再次成功「拆彈」。
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