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中職／高國輝雙轟爆破獅隊 江少慶6.1局無失分奪勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中職例行賽下午在新莊棒球場舉行統一獅對富邦悍將的比賽，富邦悍將先發投手江少慶。記者林伯東／攝影
中職例行賽下午在新莊棒球場舉行統一獅對富邦悍將的比賽，富邦悍將先發投手江少慶。記者林伯東／攝影

兩位經典賽投手同場先發，老牌國手高國輝用雙響砲搶戲，一發兩分砲、一發三分砲，幫助富邦悍將隊以9：0賞給統一獅隊4連敗，江少慶以6.1局無失分奪下本季首勝。

獅隊由胡智爲先發，投3.2局就被敲8安打、失5分（責失3分），先是2局下范國宸敲出的不營養飛球，在3名守備球員之間落地，高國輝補上兩分砲。悍將隊第4局攻勢再起，敲出4支安打串聯，劉俊豪、范國宸的安打各挹注1分打點，胡智爲處理滾地球也暴傳送分。

胡智爲4局沒投完退場，悍將隊則是持續進擊，第5局林哲瑄二壘打、孔念恩一壘打串聯，高國輝第6局補上三分砲棒打江國謙。

高國輝繼2021年9月2日後再敲出雙響砲，此役是他生涯第13次單場兩度開轟，以高齡37歲201天，締造史上第2老雙響砲本土球員紀錄，僅次於「鋒砲」陳金鋒在2016年6月3日的38歲又21天。

江少慶則是延續前一場的優質先發，今天投6.1局被敲5安打，雖出現5次四死球保送，但力保不失，包括第7局留下一、二壘有人退場，副隊長歐書誠再次成功「拆彈」。

中職例行賽下午在新莊棒球場舉行統一獅對富邦悍將的比賽，二局下富邦悍將第5棒高國輝擊出左外野兩分全壘打，跑壘時與隊友擊掌。記者林伯東／攝影
中職例行賽下午在新莊棒球場舉行統一獅對富邦悍將的比賽，二局下富邦悍將第5棒高國輝擊出左外野兩分全壘打，跑壘時與隊友擊掌。記者林伯東／攝影

高國輝 江少慶

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