謝國城盃青少棒／台南靠邱翊銓敲關鍵安打 冠軍戰將對上桃園

謝國城盃全國青少棒錦標賽今天進行4強賽，台南市靠著邱翊銓敲出關鍵三壘安打，以3比2逆轉台中市；桃園市則以6比3擊退高雄市，明天冠軍戰將由台南市對上桃園市。

台南市與台中市交手的賽事，第1局台中市利用高飛犧牲打和野手選擇換到2分。不過7局上台中市先發投手顏鉑勛用滿96球退場，留下一壘有人，由鄭右宏接替投球，結果二壘手發生失誤，台南市邱翊銓敲出深遠三壘安打送回2分，自己再靠著回傳球失誤回本壘攻下超前分。

關鍵時刻建功，邱翊銓感謝教練提醒換投手要重新跟好節奏，剛好抓到內角偏低的直球攻擊，站上三壘後看到教練指示，才又重新啟動衝本壘。擔任開路先鋒的邱翊銓今天繳出3安猛打賞，不過他說更喜歡投球，也已經收到明天冠軍戰先發的任務，「我準備好了。」

台南市總教練蔡清濬透露，比賽中一直鼓勵子弟兵不要放棄，「最後一局有講說不要放棄，2人出局未必會怎麼樣，如果放掉就沒了，我們不要鬆懈，全力做就能得到好的結果。」台南市淘汰掉衛冕軍台中市後重返冠軍戰，前一次已經是2016年，當時不敵桃園市屈居亞軍。

另一場4強賽事，桃園市首局就靠著單局5個四死球保送得到4分，終場以6比3擊敗高雄市，連續8年打進冠軍戰。不過桃園市總教練黃湋志點出，今天還是有不盡理想之處，首局之後得分變得困難，多次得點圈機會都得不了分，「還好基本的守備有穩住陣腳，6局上的一次雙殺更是關鍵。」

桃園市前7年帶回5座金盃，本屆連續第8年前進冠軍戰，黃湋志表示，每屆球員都有拚勁想達成目標，才能寫下如此紀錄，明天對手換成台南市，也有一定的掌握，「知道他們應該是哪個投手先發，他們剛逆轉勝，所以也是不好打。」