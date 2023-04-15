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日職／吳念庭替補上場1打數敲安打 西武完封火腿

中央社／ 台北15日電
日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天替補上場，獲得1次打擊機會就敲出安打。 擷圖自推特
日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天替補上場，獲得1次打擊機會就敲出安打。 擷圖自推特

日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天替補上場，獲得1次打擊機會就敲出安打，西武打線在第6局攻下6分大局，加上高橋光成先發7局好投，終場以10比0完封日本火腿鬥士隊。

西武獅今天作客火腿隊主場的賽事，吳念庭沒有被排入先發打序，不過在6局下替補守一壘，並在8局上迎來打擊機會，敲出右半邊一壘安打，但下一棒愛斗擊出雙殺打。總計吳念庭1打數敲出1支安打，目前在一軍打擊率2成50。

西武打線今天全場敲出10支安打，4局上一、二壘有人時，馬金農（David MacKinnon）敲出安打送回1分，接著培頓（Mark Payton）再敲二壘安打，帶有2分打點，取得3比0領先；西武更在6局上猛攻11人次，敲出4支安打，且3度在滿壘時靠著四死球擠回分數，單局攻下6分。

西武在9局上再得1分，終場以10比0擊敗火腿隊。西武投手群此戰聯手完封對手，先發投手高橋光成用101球投7局，僅被敲出1支安打，投4次保送、5次三振，沒有失分奪下勝投；接著佐藤隼輔、青山美夏人各投1局也都沒有失分，火腿隊全場僅出現1支安打。

西武獅 日本火腿鬥士

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