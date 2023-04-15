中職／悍將播放應援曲致意 林益全敲安回應、死在壘間
從「富邦神全」變成「統一神全」，林益全今天重返新莊球場出賽，富邦悍將隊主場為這位昔日神主牌球星送上歡迎，播放他的應援曲，林益全將球迷的支持化為動力，敲出安打，讓全場瞬間寂靜。
林益全生涯效力悍將隊（含興農牛、義大犀牛隊）14年、1505場，在這支球隊打下的1892支安打、205轟、1074分打點，掛在隊史第一的位置，去年球季結束後被放在60人名單之外，最終選擇轉戰獅隊。
今天是他首度以客隊球員的身分來到悍將隊主場出賽，踏進三壘側休息室，賽前被問到第一打席預期球迷會怎樣歡迎他，他不預設立場，強調會專注在對決上，「我只專注在投手，如果會被場邊球迷影響到，表示專注力不夠，不會去想那個。」
悍將隊推出江少慶先發，林益全此役在第2局擔任首位打者，悍將球團播放他的應援曲，歡迎這位隊史最偉大球星，林益全則在這打席的第2球掃出中外野方向滾地安打，這是他生涯第1896支安打，逐步朝1900安里程碑逼近；林益全隨後在跑壘出現瑕疵，在二、三壘之間遭到夾殺出局。
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