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中職／猛獅打線「水槍化」 餅總先求穩定擊球靜待長打

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊「卡彈」老毛病，今年季初就浮現。 聯合報系資料照 記者黃仲裕／攝影
統一獅隊「卡彈」老毛病，今年季初就浮現。 聯合報系資料照 記者黃仲裕／攝影

統一獅隊「卡彈」老毛病，今年季初就浮現，被問到缺乏長程火力，總教練林岳平也坦言：「這已經不是現況」，他指出選手擊球穩定性仍有，先求穩定擊球，再看有沒有辦法出現長打。

獅隊開季第一周團隊打擊率僅1成92、5場攻下11分，卻能以4勝1敗攻上龍頭，全靠投手表現強勢撐腰；當投手表現不盡如意，獅隊戰績直跌，昨天就在打了17支安打的情況下輸球，先發投手克維斯因控球不穩，4.1局退場，牛棚在第6局一連面對6棒拿不到出局數，燒光領先。

林岳平表示，「不用去煩惱打擊怎麼樣，投打兩端要能結合，上周能在有限的分數贏球，昨天有得分，但投手1局內無法化解危機，投打兩端不能有極端狀況。」

獅隊頗大的問題在於欠缺長打，昨天打了17安只有1支二壘打是長打，目前長打率2成86、2轟都敬陪末座，在其他4隊壘打數都已經破百的情況下，獅隊壘打數只有72。

「我們也想去稍微看有沒有改變機會。」林岳平表示，打到現在8場，幾位比較有長打能力的選手，還沒發揮出來，林安可也尚未健康歸隊，「但擊球穩定性是有的，先有穩定擊球，看是不是有辦法出現長打。」

林岳平 牛棚 統一獅

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