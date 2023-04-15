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中職／何恆佑早退有原因 餅總語重心長：不要輕易想退場
統一獅隊何恆佑昨天在6局下被換下，總教練林岳平解釋原因，何恆佑在跑壘之後表達腳不舒服、無法守備，因此換人，但也語重心長，「他有好的潛力、好的能力，但是身體必須要強壯。」他直言：「不要輕易想要退場」。
何恆佑至今難在一軍穩定出賽，身體狀況是關鍵，昨天的比賽在6局換下攻擊能力較好的何恆佑，曾引起球迷熱議是否換太早。林岳平揭曉是因傷情，「昨天跑壘完回來，轉述腳有點不舒服、沒辦法守備，所以先下場，今天又可以上場。」何恆佑今天續扛先發二壘。
林岳平坦言，何恆佑具備好的條件，但身體狀態是他能不能打一個季賽的最大課題，「要成為優秀的選手，要有每天可以出賽的能力。」語氣中有些無奈，「昨天也才打第二場」。
林岳平表示，二壘是希望何恆佑可以頂上來的位置，「給他出賽機會，但是他要有一個強壯的身體。」
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