快訊

獨／女歌迷聽完五月天演唱會突倒地 葉克膜搶救16天不治

不惜砸千萬住進高檔養老院 老富翁卻孤獨死在房內

春雨接力來襲！明各地轉乾回暖 下波鋒面通過時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林益全客隊身分踏入新莊沒不同 找好友借眷屬證

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
林益全。記者陳宛晶／攝影
林益全。記者陳宛晶／攝影

久違使用新莊棒球場三壘側休息室，林益全心態很平常，他說只是換個公司、換件球衣，一樣在做自己喜歡的事情，今天的第一個打席悍將球迷將會如何「迎接」他？他沒有預設立場，「我應該會很專注在對決上，聽不到吧！」

統一獅隊今天出戰富邦悍將隊，林益全擔任獅隊第6棒、一壘手先發出賽，在新莊球場之戰將他排進先發打線，總教練林岳平直言：「他要加油」。

林益全生涯效力悍將（含興農牛、義大犀牛隊）14年、1505場，在這支球隊打下的1892支安打、205轟、1074分打點，掛在隊史第一的位置，去年球季結束後被放在60人名單之外，最終選擇轉戰獅隊。

今天再返新莊出賽，林益全說：「就是把自己份內工作做好，幫助球隊贏球，就是這樣的想法。」他認為新莊出賽不必過度檢視，「都打10幾年了，其實每個球場都很熟悉，不會因為來新莊就比較熟悉，像洲際也是很熟悉。」

林益全強調，只是身上的球衣不一樣，做的事情都一樣，「就和鴻文說的一樣，換個地方工作，一樣是做我喜歡的是情，不用把焦點模糊掉。」

林益全透露，賽前也有與昔日悍將隊友互動，「大家都是朋友，今天我需要眷屬證，也是需要和我的好朋友借，來台南我也會幫忙。」

林益全 林岳平 富邦悍將

延伸閱讀

中職／助總抗議「這樣太危險」 聯盟說明阻擋回壘決議

中職／獅隊首任領隊郭俊男亮相 傳承99號球衣給林益全

中職／「統一神全」首度出賽就敲雙安 詹子賢滿貫砲轟走勝利

中職／林益全爆悍將續約不到20萬 網：教練團也該砍薪70%

相關新聞

中職／林益全客隊身分踏入新莊沒不同 找好友借眷屬證

久違使用新莊棒球場三壘側休息室，林益全心態很平常，他說只是換個公司、換件球衣，一樣在做自己喜歡的事情，今天的第一個打席悍...

中職／宋嘉翔開轟後說看他長大 郭俊麟：我看志綱長大

富邦悍將隊前一場以3：9輸給樂天桃猿隊，亮點是中繼繳出5局好投的郭俊麟，唯一失分是遭小自己一輪的宋嘉翔陽春砲狙擊，得知這...

中職／經典賽症候群？ 陳仕朋連爆2場丘總還是相信他

富邦悍將隊昨天將專職代跑葉子霆降下二軍，今天升上外野手王詩聰，總教練丘昌榮指出，板凳需要有打擊能力的左打，王詩聰是有打擊...

中職／猛獅打線「水槍化」 餅總先求穩定擊球靜待長打

統一獅隊「卡彈」老毛病，今年季初就浮現，被問到缺乏長程火力，總教練林岳平也坦言：「這已經不是現況」，他指出選手擊球穩定性...

中職／何恆佑早退有原因 餅總語重心長：不要輕易想退場

統一獅隊何恆佑昨天在6局下被換下，總教練林岳平解釋原因，何恆佑在跑壘之後表達腳不舒服、無法守備，因此換人，但也語重心長，...

中職／全場瘋狂！李多慧應援「萬佛朝宗」 網：以為大谷來了

南韓啦啦隊女神李多慧加入樂天女孩，昨天(14日)晚上在對上味全龍隊的比賽「初次登板」，引起球迷暴動，強大的舞台魅力也讓鄉民大誇「強一個檔次」，粉專「DJ金寶」也貼出了李多慧當時應援的三壘側觀眾席照片，人山人海的球迷緊握著手機，全都為了李多慧，畫面相當壯觀，讓網友也笑稱「還以為是大谷來投球了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦