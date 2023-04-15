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中職／林益全客隊身分踏入新莊沒不同 找好友借眷屬證
久違使用新莊棒球場三壘側休息室，林益全心態很平常，他說只是換個公司、換件球衣，一樣在做自己喜歡的事情，今天的第一個打席悍將球迷將會如何「迎接」他？他沒有預設立場，「我應該會很專注在對決上，聽不到吧！」
統一獅隊今天出戰富邦悍將隊，林益全擔任獅隊第6棒、一壘手先發出賽，在新莊球場之戰將他排進先發打線，總教練林岳平直言：「他要加油」。
林益全生涯效力悍將（含興農牛、義大犀牛隊）14年、1505場，在這支球隊打下的1892支安打、205轟、1074分打點，掛在隊史第一的位置，去年球季結束後被放在60人名單之外，最終選擇轉戰獅隊。
今天再返新莊出賽，林益全說：「就是把自己份內工作做好，幫助球隊贏球，就是這樣的想法。」他認為新莊出賽不必過度檢視，「都打10幾年了，其實每個球場都很熟悉，不會因為來新莊就比較熟悉，像洲際也是很熟悉。」
林益全強調，只是身上的球衣不一樣，做的事情都一樣，「就和鴻文說的一樣，換個地方工作，一樣是做我喜歡的是情，不用把焦點模糊掉。」
林益全透露，賽前也有與昔日悍將隊友互動，「大家都是朋友，今天我需要眷屬證，也是需要和我的好朋友借，來台南我也會幫忙。」
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