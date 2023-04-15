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中職／宋嘉翔開轟後說看他長大 郭俊麟：我看志綱長大
富邦悍將隊前一場以3：9輸給樂天桃猿隊，亮點是中繼繳出5局好投的郭俊麟，唯一失分是遭小自己一輪的宋嘉翔陽春砲狙擊，得知這位菜鳥捕手說從小看自己長大，郭俊麟當場面露哭笑。
郭俊麟的好投，總教練丘昌榮也誇讚，「投起來是輕鬆的，場上節奏掌握也很好。」郭俊麟目前定位仍放在長中繼，並未因一場好投躁進調往先發輪值。
郭俊麟解析當時心態，「上去就是盡量投好球、把局數拉長。」儘管從春訓至這場5局好投之間，多數都是2局內的投球，但他的牛棚練投球數一向習慣投得比較多，唯一擔憂是比較多天沒比賽，「怕沒有比賽感覺，所以一開始有把節奏放慢，照自己的感覺去丟。」
郭俊麟所失的唯一分數為宋嘉翔的陽春砲，也是這位大物捕手的生涯首轟，有趣的是，18歲的宋嘉翔賽後說從小看郭俊麟打球長大，讓郭俊麟今天聞言哭笑。
「我以前也是看高志綱打球長大。」郭俊麟笑說，「還滿特別的，沒人這樣講過，以前都是我這樣講志綱他們，沒有特別想什麼，只是覺得時間過這麼快。」
挨轟的球是否失投？郭俊麟去看了影片，「有失投嗎？確實有一點點，但他掌握很好。」他去看了對戰的兩打席，「對他們確實內角比較多，不知道是他注意到還是學長提醒，他沒有猶豫去打。」
在長中繼的位置上，郭俊麟並無不習慣，他在日職也擔當過這個角色，要說不同，「日本不管會不會上場，都會叫你熱身，維持在比賽氛圍，台灣好像比較沒有，所以有時自己賽前會丟多一點。」
投完5局後，他自認身體狀況一切正常，但教練有特別詢問，郭俊麟說：「我自己是還好，就以自己每天該做的事情去做。」
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