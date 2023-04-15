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中職／悍將升上王詩聰 陳仕朋連爆2場續留先發輪值

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊昨天將專職代跑葉子霆降下二軍，今天升上外野手王詩聰。 聯合報系資料照
富邦悍將隊昨天將專職代跑葉子霆降下二軍，今天升上外野手王詩聰。 聯合報系資料照

富邦悍將隊昨天將專職代跑葉子霆降下二軍，今天升上外野手王詩聰，總教練丘昌榮指出，板凳需要有打擊能力的左打，王詩聰是有打擊爆發力的中生代，二軍也回報他的狀況較好，盼他上來一軍後會有好表現。

悍將前一戰為13日以3：9輸給樂天桃猿隊，先發投手陳仕朋撐不滿2局退場，本季至今兩場先發合計投5局失8分（責失7分），防禦率12.60。意外亮點是中繼5局僅被敲2安打、失1分的郭俊麟

陳仕朋仍會繼續留在先發輪值內。 聯合報系資料照
陳仕朋仍會繼續留在先發輪值內。 聯合報系資料照

丘昌榮表示，陳仕朋的控球尚與去年有落差，連續兩場用球數都比較多，「這部分投手教練昨天有跟他溝通，再給他調整一下。」

陳仕朋仍會繼續留在先發輪值內，郭俊麟則是維持長中繼，丘昌榮說：「不會馬上對調，再視情況調整。」

對於外界熱議的「經典賽症候群」，丘總認為經歷高張力比賽後難免有影響，但職棒是整季比賽，希望陳仕朋可以儘快調整，「還是相信仕朋」。

悍將今天在新莊球場出戰統一獅隊，升上一軍的王詩聰先在板凳上待命代打。

陳仕朋 丘昌榮 郭俊麟

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