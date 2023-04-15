中職／全場瘋狂！李多慧應援「萬佛朝宗」 網：以為大谷來了

南韓啦啦隊女神李多慧加入樂天女孩，昨天(14日)晚上在對上味全龍隊的比賽「初次登板」，引起球迷暴動，強大的舞台魅力也讓鄉民大誇「強一個檔次」，粉專「DJ金寶」也貼出了李多慧當時應援的三壘側觀眾席照片，人山人海的球迷緊握著手機，全都為了李多慧，畫面相當壯觀，讓網友也笑稱「還以為是大谷來投球了」。

李多慧昨天首次應援，不管是開場舞、局間應援還是中場表演，她都十分賣力，展現出強大的舞台魅力，影片流出後也被鄉民狂讚「強一個檔次」，三壘側觀眾席擠滿了球迷，DJ金寶貼出了該畫面，可見球迷舉起手機，想盡辦法往前延伸，就是為了拍到李多慧。

昨天李多慧初次應援，三壘側觀眾席擠滿了球迷，舉起手機狂拍，畫面相當震撼。圖／網友授權提供

DJ金寶也笑說，「這樣是正常的」，網友熱烈回應，「原來經典賽還沒結束」、「打者打擊往三壘衝，現場應該都不會發現吧」、「本體在觀眾席」、「啦啦隊附屬棒球隊，跟台鐵便當附設鐵路一樣意思」、「不知道看棒球的有幾個人」。

PTT也有人討論「真的有人為了啦啦隊專程進場嗎？」，並且貼出一群球迷拿著大砲搶拍李多慧的照片，「不知道還以為在拍大谷投球勒」、「如果是大谷來台灣的話可能會有這場面啦」、「進場不看球，就是超越勝負的感動」、「樂天桃猿球迷多 還是女孩迷多我已經不知道了」、「台灣又一個世界奇觀了」。

桃園棒球場14日賽事中，中職樂天桃猿邀請的韓國籍李多慧（後左4）應援初登場，吸引球迷到場拍她的下一舉一動。中央社

桃園棒球場14日樂天桃猿對上味全龍的賽事，韓國籍樂天女孩李多慧（前中）應援初登場，許多球迷拿起手機、相機拍攝。中央社

中華職棒樂天桃猿本季邀請韓國籍李多慧（右）加入Rakuten Girls（樂天女孩），14日迎來應援初登場，在三壘看台與樂天女孩一起應援。 中央社