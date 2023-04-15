中職／李多慧初登板應援！鄉民驚「實力輾壓」：強一個檔次

中華職棒桃猿隊14日對上味全龍，除了賽事外，樂天女孩韓籍成員李多慧昨天首次於桃園棒球場登場，人氣超高的她早就成為不少球迷搶拍的目標，網友看完李多慧的應援影片後也大讚，「根本就強了一個檔次」。

李多慧初登板，舞台魅力超強。圖／取自本質球迷Youtube

李多慧昨天獻出在台灣的應援處女秀，和其他樂天女孩一起跳開場舞、中場表演還有局間應援，她展現了超強的舞台魅力，甜美又不失性感，粉專「DJ金寶」也貼出一張三壘側觀眾席照片，人山人海的手機就只對著李多慧一個人。

李多慧的超強應援也引起PTT網友討論，網友發文表示，說化妝大家都有化妝，服裝大家也穿同一款式的，但是李多慧的舞蹈動作就是比別人準，對在拍子上，動作也比別人有力道，空擋還很會掌握時機眨眼、俏皮吐舌放電，「論啦啦隊、舞蹈實力，李多慧就是強了一個檔次對吧？」。

網友也狂認同回應，「不止一個檔次，簡直是不同世界」、「南韓這方面真的是世界級的強」、「不只舞蹈，抓拍能力表情管理也是」、「確實，一對比就是大聯盟VS台灣」、「她每一首不只會動作沒有錯過，太扯」、「其他自動變舞群...好奇這舞是她帶來的嗎？」。

李多慧賽後也接受「三立新聞網」採訪替自己評分，她替自己的初登板打了90分，她表示一整場比賽都很興奮，最擔心瀏海有沒有亂掉，她表示，在韓國當了啦啦隊5年，來台灣前休息了5個月，重返應援有些疲憊，但球迷很認真加油，謝謝大家。

樂天女孩李多慧場邊應援中職樂天桃猿隊韓國籍的Rakuten Girls（樂天女孩）李多慧（前左）14日應援初登場，並在一壘看台上帶動應援氣勢，炒熱賽事氣氛。中央社記者張新偉攝 112年4月14日 中央社

樂天桃猿隊啦啦隊「樂天女孩」韓籍新隊員李多慧首度現身球場。 記者季相儒／攝影