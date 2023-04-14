中職／「MVP獵人」開季已拿3座 劉基鴻：對隊友有點抱歉

味全龍隊今晚以8：3擊敗樂天桃猿隊，終止3連敗的功臣是敲出單場4安的劉基鴻，龍隊開季至今4勝，劉基鴻就拿下3次單場MVP，他賽後表示：「有點不好意思。」

劉基鴻今天5打數敲出4支安打，前3支是全壘打、一壘打、二壘打，聽牌完全打擊，不過第4支安打還是一壘打，劉基鴻說：「站上壘包時教練跟我說我才知道，還差一支三壘打。」

劉基鴻在桃園球場打得特別順，生涯在此場地打擊率3成40、敲出4轟，他笑說，或許是因為高中讀平鎮，常在旁邊的青埔球場打球，「這邊算待比較久。」

開季迅速收穫3座單場MVP，劉基鴻對隊友有點抱歉，「每個人表現都非常好，像是劉時豪，他用生命在跑。」劉時豪今晚也是單場4安，其中2支是內野安打。

總教練葉君璋也點出，今天先發投手伍鐸7局被敲7支安打、僅失1分的表現，也是球隊所需，「他有的他經驗值，雖然球速不快，但交代他的任務都能夠達成，有他的價值在。」

猿隊先發投手威達爾前兩場先發合計13.2局僅失1分，但今天投6局卻被龍隊敲出11支安打、丟掉4分（2分責失），葉總表示：「確實對他有些攻擊策略，選手也執行的不錯。」