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中職／劉時豪跑出單場4安 蹲捕有功贏到14杯飲料

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊劉時豪單場跑出2支內野安打，寫下生涯新高。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉時豪單場跑出2支內野安打，寫下生涯新高。圖／味全龍隊提供

味全龍隊劉時豪今晚邁開短腿奮力狂奔，單場4支安打追平生涯最佳，其中2支內野安打更是生涯第一次，蹲完全場幫助球隊以8：3擊敗樂天桃猿隊，限制對手失分分數達成賽前約定，劉時豪數了數：「我有14杯飲料可以喝。」

龍隊總教練葉君璋表示，劉時豪過去面對猿隊的蹲捕成績不太理想，「聽說他有跟教練打賭，今天表現很努力了。」劉時豪則表示：「其實那只是個激勵，球都是一樣的，只不過之前對方掌握比較好，今天我們表現比較好。」

賽前內野教練劉榮華希望劉時豪今天蹲捕時，能將失分控制在3分以內，如果超過劉時豪就要請全部野手飲料，反之則是全部野手一人請劉時豪一杯，劉時豪算了算：「有14杯吧，一天一杯，我要喝到糖尿病了。」

至於今天的「鐵支」打擊表現，劉時豪笑說：「剛好腎上腺素來了，今天有很多觀眾，我嘸尬意輸ㄟ感覺（台語），就是想贏的渴望。」

今天劉時豪在4局、7局上都拚出內野安打，9局上的犧牲觸擊也是全力衝刺，葉總表示：「他的態度影響隊友，也算資深的球員，看到他這樣，年輕的球員能不拚嗎？」

劉時豪 樂天桃猿

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