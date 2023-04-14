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中職／威達爾少了威…狂龍2轟擒猿止連敗 劉家人包8安

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊劉基鴻今晚開轟，單場敲出4支安打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻今晚開轟，單場敲出4支安打。圖／味全龍隊提供

味全龍隊「劉家人」今天殺紅了眼，劉基鴻單場4安包括1轟，捕手劉時豪也是單場4安，加上伍鐸7局失1分好投，以8：3擊敗樂天桃猿隊，終止3連敗。

劉基鴻今年開季首戰才以單場4安包含1轟，打破個人生涯單場最多安打紀錄，今天也複製貼上，5打數敲出4支安打，只差1支三壘安打就完成完全打擊，有1分打點、2得分。

劉時豪今晚棒打前東家，單場4支安打是生涯第二次，前一次2018年10月12日效力Lamigo桃猿隊（樂天前身）時，今天4支安打更有2支是靠腳程跑出的內野安打，對戰樂天桃猿隊打擊率高達3成70。

龍隊先發投手伍鐸投了7局被敲7支安打，不過僅因4局下單局集中被敲3安，丟掉唯一一分，拿下本季首勝，賽後防禦率1.38。

賽前以0.66數據暫居防禦率王的威達爾，今天被校正回歸，龍隊打線首局就靠3支安打攻下2分，雖然因1次失誤不計責失，不過那也是威達爾自己守備失誤，另外3局上挨了劉基鴻一轟，5局上則換挨郭天信一轟，都是陽春砲。

威達爾前兩場合計13.2局僅失1分，有15次三振僅2次四壞，但今天投6局被敲11支安打，超越前兩場總和，丟掉4分（2分責失），另有2次三振、1次觸身球，防禦率上升到1.37，也讓中信兄弟吳哲源以0.69防禦率晉升防禦率王。

樂天桃猿 劉基鴻

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