中職／短槍獅17安贏不了兄弟 德保拉1數據寫生涯最慘卻奪勝

好不容易攻破德保拉，統一獅隊卻栽在自己牛棚手上，第6局被中信兄弟隊暴打6分，兄弟終場以8：5贏球、拿下4連勝，德保拉先發6局失5分（責失3分），被敲生涯單場最多的13支安打，卻靠隊友火力相挺快樂奪本季首勝。

獅隊全場敲17支安打，但僅1支二壘打是長打，加上3度出現雙殺打，導致攻勢串聯有限。4局上先靠陳鏞基、李丞齡接連敲安，陳重羽補上右外野方向安打，先帶1分打點，兄弟在處理回傳球時，再因一壘手張志豪的傳球失誤多掉1分。

兄弟在4局下出現4安打串聯、攻下2分火速追平，但獅隊在6局再度帶給德保拉麻煩，林靖凱在滿壘時敲出安打、先送回2分，陳傑憲的安打再建功，獅隊單局攻下3分。

獅隊先發投手克維斯先發4.1局被敲5安打、失2分，出現5次保送，導致投不滿5局用球數已達104球，獅隊提早將戰局交到牛棚手中，卻也是危機的開始。

江承峰登板以雙殺完成第5局，續投第6局面對3人次都沒解決，換上王鏡銘同樣面對3人拿不到出局數，安打、保送連連的下場是兄弟單局攻下6分逆轉。