中職／李多慧首秀人潮擠爆 周五7651人進場去年排第七

新「洋將」韓籍樂天女孩李多慧魅力驚人，桃園棒球場今天湧入7651人進場看球，不少觀眾都是衝著李多慧來，三壘側走道擠滿人潮，爭睹風采。

樂天桃猿隊今年球季邀請前韓職啦啦隊成員李多慧加盟，為樂天女孩隊增添新「嬌」點，今天首度在桃園棒球場亮相，在看台熱力應援，幾乎每首舞蹈都跳得十分熟悉，顯見已經做足功課。

李多慧1局下出現在三壘應援區時，觀眾也開始往應援區移動，原本規定不能停留的走道、樓梯都擠滿了人，拿起手機、相機捕捉倩影，3局下李多慧移動到本壘後方登上小飛機時，沿路需要工作人員開路，分開熱情觀眾。

桃猿球團也公布今天進場人數為7651人，是本季三場周五賽事第二多，次於4月7日味全龍隊主場開幕戰的9868人，在去年球季周五賽事可排到第七多。