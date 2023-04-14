謝國城盃青少棒／陳軒奇連2天登板助台南闖4強

謝國城盃全國青少棒錦標賽今天進行敗部冠軍賽，其中B組敗部冠軍戰，台南市推出陳江和之子陳軒奇連2天登板，投5.2局失1分，幫助台南市以3比1擊敗新北市，闖進4強。

今天的B組敗部冠軍戰，台南市2名投手陳軒奇、陳金豐聯手壓制，幫助球隊以3比1擊敗新北市，睽違6年重返4強行列，明天的對手是衛冕軍台中市。

台南市連續2天推出一年級的陳軒奇先發登板，他是中職中信兄弟教練陳江和的兒子，今天他克服一開賽就投2次觸身球的亂流，撐到5.2局只被敲6支安打，其中3安集中在3局上，因此失掉1分，共4個四死球保送、1個三振。

陳軒奇在昨天勝部冠軍戰對上桃園市用24球先發1局，此役又投了74球繳出升上國中後的最長局數。陳軒奇表示，聽到要連2戰先發時並沒有嚇一跳，「教練說看我丟幾局就幾局，後面會有準備其他投手。」

台南市總教練蔡清濬則表示，陳軒奇在第1局沒控制好，但是馬上回穩，「後面看到他真的累了，控球開始往上飄，所以押上陳金豐關門，還好有換，不然他再投下去可能就失分。」

A組敗部冠軍戰則是高雄市和南投縣上演投手戰，高雄市推出速球派的林克剛坐鎮，先發5局未被敲出任何安打，但讓打者靠著7個保送上壘，6局下保送首名打者後退場休息，結果這分牛棚投手呂恩瑋沒能守住，林克剛承擔1分責失。

高雄市以3比1擊敗南投縣，林克剛投、打俱佳，全隊4支安打就包辦雙安，但他卻只給自己65分，認為還可以再更好，「沒有必要的壞球太多，希望球數再精簡，昨天給自己的目標是不要超過2個保送，結果第一個就觸身球。」