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日職／張奕後援1局無失分 飆153公里火球化解危機

中央社／ 台北14日電
張奕。 擷圖自推特
張奕。 擷圖自推特

日職西武獅隊台灣投手張奕今天在第8局登板後援，雖然2出局後被敲2支安打，但最後飆出153公里火球三振化解危機，沒有掉分，不過終場西武獅以2比5不敵日本火腿鬥士隊。

西武今天作客火腿隊，張奕在8局下球隊0比5落後時登板，先讓上川畑大悟擊出左外野飛球出局後，再讓水野達稀擊出中外野飛球出局，接著雖然連被伏見寅威、五十幡亮汰敲出一壘安打，面臨一、二壘有人危機，不過最後三振掉矢澤宏太化解。

總計張奕用20球投1局，被敲2支安打，是西武此戰3任投手中唯一沒有失分的投手，且最後一個打席三振飆出153公里球速。本季張奕目前出賽2場，防禦率還是0；張奕的台灣隊友吳念庭今天則是沒有上場。

此戰火腿隊的野村佑希在3局下從西武先發投手松本航手中轟出3分砲，奠定勝基；火腿隊在第4局、第7局再各添1分。西武在9局上靠著外崎修汰轟出2分全壘打追分，不過最終火腿隊還是以5比2擊敗西武。

火腿隊先發投手加藤貴之用100球完投9局，僅被敲6支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失2分奪下完投勝。

西武獅 日本火腿鬥士 張奕

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