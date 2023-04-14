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日職／究極投手戰！山本由伸6局失1分 贏不了7局無失分的朗希

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。 擷圖自畫面
佐佐木朗希。 擷圖自畫面

兩張王牌硬碰硬，佐佐木朗希、山本由伸今天上演巔峰對決，兩人首度同場先發，小3歲的朗希展現更高一籌的壓制力，幫助羅德隊以2：0擊敗歐力士隊。

山本由伸先發6局、共用101球，被敲5安打、失1分，送出9次三振，佐佐木朗希更猛，以105球完成7局無失分好投，僅被敲1安打，飆出11K，最快球速163公里。

佐佐木朗希從一開賽就展現K功，首局以3連K華麗開場，前5局投完僅面對「低消」的15人次、狂賞10K，至此歐力士還無人上壘。

佐佐木朗希第6局保送首位打者西野真弘，歐力士此役首度站上一壘，下一棒若月健矢補上安打，佐佐木朗希挑戰完全比賽、無安打比賽先後破功，這局面臨二、三壘有人危機驚險度過。

相比歐力士打線遭到封鎖，羅德面對山本由伸的投球找到突破口，前2局已有中村獎吾、安田尚憲的二壘打，第4局出現3支安打的串聯，茶谷健太的安打為羅德先馳得點。

歐力士第8局換上山崎颯一郎接手投球，被敲2安打、1保送，藤岡裕大的安打為羅德送回保險分。

佐佐木朗希拿下本季第2勝，防禦率仍是完美的0，兩戰已累積22K；山本由伸則以6局失1分的優質內容吞下本季首敗。

佐佐木朗希 歐力士

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