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中職／吳俊杰因壓力先發出狀況 葉總相信會愈來愈好

中央社／ 桃園14日電
龍隊投手吳俊杰。 中央社
龍隊投手吳俊杰。 中央社

中職味全龍隊昨天將投手吳俊杰降二軍，今天則拉上捕手林辰勳，談到吳俊杰上一場先發2.1局失5分，教頭葉君璋今天表示，主要是壓力導致心態問題，相信他經過調整會愈來愈好。

味全龍隊昨天將原本的自主培訓投手李超，轉為合約所屬正式球員，並將吳俊杰降下二軍。吳俊杰在上一場12日先發登板對上富邦悍將的賽事，第2局開始就遇到亂流，總計用66球僅投2.1局，被敲4支安打，出現3次保送，投出4次三振，失掉5分，最後無關勝敗。

龍隊總教練葉君璋今天受訪時表示，吳俊杰之前在二軍投得還不錯，本季在一軍初登板的第1局也投得還不錯，「主要是心態問題，等下一次上來再投就好，選手獲得難得的機會難免會有壓力，相信慢慢會愈來愈好。」

至於吳俊杰下二軍之後龍隊的先發投手輪值，葉君璋指出，有機會由20歲的曹祐齊補上。今天會拉上捕手林辰勳到一軍，葉君璋說明，主要是如果吉力吉撈．鞏冠擔任指定打擊，就需要2個捕手，「像今天劉時豪蹲，林辰勳就要在後面。」

而上一場比賽輪休的林智勝，今天則是回到先發打線中，先發打第5棒、擔任一壘手。

葉君璋 味全龍 林智勝

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