中職／沒經典賽症候群 郭天信：因為我…
味全龍隊郭天信開季前8場手感維持高檔，打擊率3成87排名中職第三，是經典賽中華隊國手中最高名次，似乎不受經典賽症候群影響，郭天信苦笑說：「因為（經典賽）我沒什麼比賽啊。」
郭天信今年身體提早開機，跟隨中華隊打完3月的經典賽，不過僅留下1場、2打數的出賽紀錄，回歸中職後反而手感發燙，8場比賽有7場敲安，其中5場單場雙安。
郭天信表示，自己在經典賽出賽不多，因此身體沒什麼狀況，「回來之後也大量比賽，調整上也沒問題，自辦、官辦熱身賽都打滿多的。」
跟去年前8場、打擊率3成08相比，郭天信今年開季成績大幅提升，差別在哪裡？也是經典賽。郭天信說：「今年打起來身體感覺比較輕鬆一點，經歷過經典賽那種大張力的場面，現在回到例行賽，比較不會緊繃、緊張。」
不過現在才剛開季，郭天信認為不用太關注這些數據，「目前感覺不錯，就看怎麼維持下去，重點是不要受傷，打完一整季。」
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