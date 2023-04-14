快訊

影／否認2024大選郭台銘已經出局 王金平：現在言之過早

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／經典賽症候群沒差嗎？成晉有「心法」守護

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊成晉。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊成晉。記者余承翰／攝影

從世界棒球經典賽回到樂天桃猿隊，外野手成晉似乎不受影響，成績比去年開季更好一些，靠得是「心法」調整，成晉說：「用強烈意念告訴自己，一樣是比賽。」

為了3月開打的經典賽，成晉今年球季提早開機，不過例行賽至今7場打擊率3成21、上壘率4成41、整體攻擊指數0.798，去年開季前7場則是3成33打擊率、3成87上壘率、整體攻擊指數0.794，數據上有進步。

不過成晉自認，成績上雖然看不出來，但身體上還是跟想法有落差，「只能用大腦去控制身體，告訴自己一樣是準備比賽，不要一直負面思考，去想提早開季就會怎麼樣。」

經典賽成晉被定位在比賽後段出發，訓練上實戰的機會不多，是否會有所影響？成晉認為，自己作為替補，反而能夠照著春訓模式去準備，反而先發球員為了要進入比賽，訓練量必須先降一些下來，「對我來說，經典賽沒有上場，在下面剛好可以補足訓練。」

去年第一次打完整季、出賽100場，對成晉適應提早開季也是很好的經驗，由於去年曾遇過開季表現好後的撞牆期，「今年的目標就是，就算低潮、累了，也不要讓人家看出來，維持穩定的表現。」

成晉 經典賽 樂天桃猿

延伸閱讀

MLB／經典賽那一局不算數 美專家：大谷還沒投過重要比賽

經典賽／置物櫃名牌拍賣 大谷翔平最搶手、中華隊5人上架

MLB／張育成上壘比安打先開張 美記者：前1安還是經典賽

中職／18歲宋嘉翔生涯首轟出爐 4支3助猿對悍將4連勝

相關新聞

中職／樂天「最強洋將」李多慧來了！最愛珍奶還有這一物

樂天桃猿隊啦啦隊韓籍「洋將」李多慧首度現身球場，樂天女孩隊友們送上泡菜、海苔、行李箱等禮物，李多慧10日就來台準備今天的...

中職／漲粉30萬李多慧嚇一跳 曝選擇台灣啦啦隊原因

樂天桃猿隊韓籍樂天女孩李多慧首度現身球場，今起連續三天要在桃園棒球場展現笑容、熱力應援，宣布加盟後IG漲粉30萬，李多慧...

中職／沒經典賽症候群 郭天信：因為我…

味全龍隊郭天信開季前8場手感維持高檔，打擊率3成87排名中職第三，是經典賽中華隊國手中最高名次，似乎不受經典賽症候群影響...

中職／經典賽症候群沒差嗎？成晉有「心法」守護

從世界棒球經典賽回到樂天桃猿隊，外野手成晉似乎不受影響，成績比去年開季更好一些，靠得是「心法」調整，成晉說：「用強烈意念...

中職／桃園球場草皮綠油油 未來思考更換人工草皮

今天走進桃園棒球場，草皮狀況比開幕戰時明顯好上許多，樂天桃猿領隊浦韋青也解釋，這段時間有努力改善、重植草皮，加上樂天金鷲...

影／「樂天女孩」李多慧見面會 已有最愛的夜市美食

中職樂天桃猿隊今年特別邀請韓職前啦啦隊員加盟，為樂天女孩增添戰力，「樂天女孩」的韓籍新隊員李多慧今天首度現身球場和媒體見...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦