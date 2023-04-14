中職／經典賽症候群沒差嗎？成晉有「心法」守護

從世界棒球經典賽回到樂天桃猿隊，外野手成晉似乎不受影響，成績比去年開季更好一些，靠得是「心法」調整，成晉說：「用強烈意念告訴自己，一樣是比賽。」

為了3月開打的經典賽，成晉今年球季提早開機，不過例行賽至今7場打擊率3成21、上壘率4成41、整體攻擊指數0.798，去年開季前7場則是3成33打擊率、3成87上壘率、整體攻擊指數0.794，數據上有進步。

不過成晉自認，成績上雖然看不出來，但身體上還是跟想法有落差，「只能用大腦去控制身體，告訴自己一樣是準備比賽，不要一直負面思考，去想提早開季就會怎麼樣。」

經典賽成晉被定位在比賽後段出發，訓練上實戰的機會不多，是否會有所影響？成晉認為，自己作為替補，反而能夠照著春訓模式去準備，反而先發球員為了要進入比賽，訓練量必須先降一些下來，「對我來說，經典賽沒有上場，在下面剛好可以補足訓練。」

去年第一次打完整季、出賽100場，對成晉適應提早開季也是很好的經驗，由於去年曾遇過開季表現好後的撞牆期，「今年的目標就是，就算低潮、累了，也不要讓人家看出來，維持穩定的表現。」