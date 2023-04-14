中職／樂天「最強洋將」李多慧來了！最愛珍奶還有這一物
樂天桃猿隊啦啦隊韓籍「洋將」李多慧首度現身球場，樂天女孩隊友們送上泡菜、海苔、行李箱等禮物，李多慧10日就來台準備今天的初登板，對台灣美食已留下深刻印象，除了原本就愛的珍珠奶茶外，還學會了「拔絲地瓜」的中文。
猿隊特別邀請前韓職啦啦隊李多慧加盟，為樂天女孩增添戰力，領隊浦韋青表示：「多慧的加入後，將樂天女孩這個品牌提升到國際，希望從今天開始，能夠往世界去推展。」未來李多慧會以每個月來台一次的頻率登台，下次是5月1日到7日。
李多慧14日開始要在桃園棒球場連續三天應援，日前已先抵達適應環境，還去九份遊覽，她說：「九份是原本就想去的地方，抱持期待過去，比想像中還要漂亮。」
另外李多慧印象深刻的是先前跟樂天女孩隊友們一起逛中壢夜市的體驗，品嘗到不少美食，「珍奶是我本來就喜歡的，也嘗試了臭豆腐，比想像中好吃，最喜歡的是拔絲地瓜。」其中特別用中文說了拔絲地瓜。
樂天女孩的Yuri、凱伊今天代表送上禮物給這位新隊友，Yuri表示：「很開心有李多慧的加入，感覺很夢幻，也很有舞台魅力，希望多帶她去認識台灣。」凱伊則直言自己看到本人後嘴角不斷發抖，「之前就看過她的影片，今天像是見偶像的感覺。」
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