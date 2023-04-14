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中職／漲粉30萬李多慧嚇一跳 認識台灣啦啦隊文化很興盛

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊韓籍樂天女孩李多慧首度現身球場。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊韓籍樂天女孩李多慧首度現身球場。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊韓籍樂天女孩李多慧首度現身球場，今起連續三天要在桃園棒球場展現笑容、熱力應援，宣布加盟後IG漲粉30萬，李多慧坦言有些嚇到，「我會用場上的好表現回饋球迷」。

李多慧今天賽前在媒體見面會上以中文喊出「大家好」，向台灣球迷打招呼，李多慧表示，自己第一次來到台灣，就受到這樣熱烈的歡迎，「我會努力應援，在台上展現出活力。」

李多慧所屬的3Y Corporation執行長金紋永也特別到場，回顧當初洽談過程，坦言桃猿領隊浦韋青特地拜會，「加深了我們一定要來的想法，希望促進韓國與台灣之間的交流。」

桃猿領隊浦韋青也笑說，遇到隊上外籍選手反而被虧「怎麼沒有來美國簽約？」浦韋青表示，猿隊2018、2019年都有與韓職球隊交流，長期關注日本、韓國職棒下，也發現李多慧的表現，雙方一直保持聯繫，到如今水到渠成。

在確定加盟樂天女孩後，李多慧IG粉絲數從50萬暴升至超過80萬，李多慧表示：「一開始看到的時候，是有點驚嚇，但除了開心之外，也想用場上的好表現回饋球迷，希望球迷們也多多為我加油。」

對於今天的中華職棒應援初登板，李多慧表示，自己有點緊張，但也期待展現出練習成果，「在網路上認識到台灣啦啦隊文化很興盛，想到海外挑戰自己，所以選擇了這裡。」

樂天桃猿隊韓籍樂天女孩李多慧（中）首度現身球場，所屬的3Y Corporation執行長金紋永（右二）、樂天桃猿領隊浦韋青（左二）到場。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊韓籍樂天女孩李多慧（中）首度現身球場，所屬的3Y Corporation執行長金紋永（右二）、樂天桃猿領隊浦韋青（左二）到場。記者季相儒／攝影

李多慧 樂天女孩 浦韋青

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