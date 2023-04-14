中職／桃園球場草皮綠油油 未來思考更換人工草皮

今天走進桃園棒球場，草皮狀況比開幕戰時明顯好上許多，樂天桃猿領隊浦韋青也解釋，這段時間有努力改善、重植草皮，加上樂天金鷲團隊給予建議，未來也考慮是否更換成人工草皮，「就看總部這邊如何評估」。

猿隊認養的桃園球場因4月2日的開季主場首戰草地光禿禿，加上排水問題，引起球迷熱議，但今天看起來草皮已無明顯光禿處，排水則仍有待天氣驗證。

浦韋青表示，球團一直有在養護場地，如今因為時間、氣候關係，場地狀況變比較好，「4月2日那時候場地恢復是比較慢，就努力改善，沒有話說，這段時間有進行草皮重植、深層打洞等。」

同企業的日職球隊樂天金鷲隊，今年也剛好派場地養護團隊來台交流，提供用沙、用土、打洞深淺等具體數據，浦韋青表示：「不過他們也知道台日氣候不同，只能互相參考。」

金鷲隊的主場宮城球場所用草皮曾從天然換成人工，如今又重回天然草皮懷抱，浦韋青也希望了解對方思考過程，因近期有單位建議桃園球場也可改成人工草皮，「這點就看總部這邊如何評估，對場地有幫助的，市府這邊也希望多多嘗試。」

桃園球場排水困難的老問題，浦韋青表示，會去思考一些更積極解決的方式，也不只球團，市府方面也會積極協助，雙方會密集溝通、協商，至於燈柱方面，則因牽涉到變電器、線路使用方面，調整上需要比較多討論。