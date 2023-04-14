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中職／「不是因為錢才來台灣」李多慧向韓媒透露真實原因

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自李多慧IG
李多慧。 截圖自李多慧IG

樂天女孩韓籍成員李多慧今天將首度於桃園棒球場登場，她來台前曾受韓媒專訪，透露成為啦啦隊的原因以及來台發展的目標，她也驚訝自己粉絲量大幅增加。

韓媒《中央日報》報導指出，李多慧透露去年12月樂天領隊浦韋青親自飛到南韓邀請她入隊，向她保證在台灣可以順利發展，成為她答應加入的原因。

李多慧大學雖主修觀光中文系，但已4年沒碰中文，確定加盟樂天女孩後開始惡補。她還透露原來夢想成為空服員，不過2019年因緣際會到起亞虎主場看見啦啦隊表演後，出現「我也能做到」的想法，正好起亞虎也在徵人，她報名後順利通過面試，成為啦啦隊正式成員。

該報導也指出，南韓啦啦隊日薪約在10萬至15萬韓圜（約台幣2324元至3486元），台灣啦啦隊的待遇更佳，還提供機票與住宿費，不過李多慧表示，「我不是因為錢才去台灣，我想在海外活動，也想在樂天這支很棒的球隊試看看。」

樂天過去曾網羅韓籍李河潤加盟，後來疫情無法來台。因此李多慧成為首位進軍台灣的啦啦隊女神，對此她表示，「既然成為第一人，我會更努力展現魅力。」

李多慧確定來台灣後，IG粉絲數大幅增長，從原先的50萬上升到80多萬，宣布加盟的貼文按讚數突破28萬，她受訪時坦言受寵若驚：「每次刷新就會再增加，我什麼時候能有這種經歷呢？」

李多慧

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