經典賽／置物櫃名牌拍賣 大谷翔平最搶手、中華隊5人上架

大谷翔平的搶手程度，真的與其他選手在不同境界，大聯盟官方拍賣網站MLB Auction上架選手在世界棒球經典賽期間使用的置物櫃名牌，大谷的喊價，硬是比其他選手至少多一位數，目前價碼已達近台幣40萬元。

MLB Auction的這項拍賣在美東時間4月6日中午12點上線，將於16日晚上8點截止，目前已在倒數階段。截至目前，大谷的名牌共有149人出價，喊價已達1萬2850美元（約台幣39.2萬）；排名第2也是日本武士，達比修有的名牌26人出價，目前喊價1210美元。

第3為美國隊長楚奧特（Mike Trout）的1030美元，第4、5名還是日本隊成員，分別是努特巴爾（Lars Nootbaar）1020美元、吉田正尚1000美元。

中華隊的部分共有5人名牌上架。 截圖自MLB Auction

中華隊的部分共有5人名牌上架，投手教練王建民目前4人出價、喊價130美元，林子偉則是110美元，陳晨威、黃子鵬、王威晨目前都是1人出價、100美元。