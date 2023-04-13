中職／曾豪駒看宋嘉翔首轟 每天對陌生投手真的不簡單

樂天桃猿隊新球季對戰富邦悍將隊維持不敗，今天在新莊球場又以9：3獲勝，洋投霍爾先發6局，被揮出5支安打、失1分，奪下第2勝，猿隊總教練曾豪駒說：「霍爾表現很好，整體比上一場更穩定，直球、變化球都可以壓制對方。」

猿隊目前戰績5勝1和1敗，上半季排名暫居榜首，對戰悍將4勝1和是主因，今天一共出現14支安打，共有6名球員至少2安，18歲菜鳥捕手宋嘉翔更是4打數3安打、攻下3分打點，生涯首轟出爐，首次獲選單場MVP。

曾豪駒表示，宋嘉翔不簡單，所有投手都是陌生對手，仍可做好擊球策略， 一場一場累積經驗，每天結束都是回歸基本。

宋嘉翔生涯第6戰就出現首支全壘打，也是中職史上第5位18歲開轟球員，曾豪駒說：「只要狀況好，設定就會出現，把基本的東西做好就有機會，接下來慢慢成長、維持好狀況。」

【中央社新北13日電】

中職今天在新莊球場的賽事，樂天桃猿18歲小將宋嘉翔敲出生涯首轟，演3安猛打賞，助球隊擊敗富邦悍將，教頭曾豪駒稱讚他「不簡單」，希望他可以維持一樣的心態、慢慢成長。

桃猿隊在2局上趁著悍將先發投手陳仕朋不穩攻下大局，打了9個人次，共出現6支安打、攻下4分。宋嘉翔在8局上敲出陽春砲，桃猿隊在9局上又得了4分，其中滿壘時王尉永投手犯規奉送1分，加上宋嘉翔2打點二壘安打，終場桃猿隊以9比3擊敗富邦悍將。

宋嘉翔此戰4打數敲出3支安打，選到1次保送，包辦3打點、2得分，獲選為單場最有價值球員（MVP）。目前他的生涯首安、首打點、首得分、首轟都已出爐，且打擊率高達4成78。

賽後談到宋嘉翔，桃猿隊總教練曾豪駒表示：「我覺得不簡單，因為所有投手對他來說都是陌生的，還是可以做好自己的擊球策略。」曾豪駒指出，宋嘉翔可以慢慢累積經驗，「比賽還很多，把基本東西做好才會有好結果，如果他維持一樣的心態，會慢慢成長」。

宋嘉翔很開心可以敲出首轟，首轟球與首安球一樣，都想送給一路支持自己的爸爸媽媽。談到職業生涯首轟從郭俊麟手中敲出，宋嘉翔笑說，從來沒有想過，「是之前旅日的大學長，從小看他到現在」。雖然在開轟前一個半局守備時發生捕逸，不過宋嘉翔說：「守備歸守備、打擊歸打擊，不會想太多」。

宋嘉翔目前表現相當超齡，他指出，比起高中時期，現在自己不管打擊、守備都有進步，「知道自己要的是什麼，但我覺得可以再更好，守備方面，打擊希望可以穩定一點」。

桃猿隊先發投手霍爾此役用87球投6局，被敲5支安打，沒有出現保送，送出6次三振，僅失掉1分演出優質先發，奪下本季第2勝。

陳仕朋則是僅投1.1局，為生涯最短先發局數，被敲8支安打，投1次保送、3次三振，失掉4分。隨後岳少華接替投1.2局，沒有失分；接著郭俊麟長中繼投5局，僅被敲2支安打，送出5次三振，失掉1分。