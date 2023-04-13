中職／宋嘉翔首轟苦主郭俊麟 砲轟旅日大學長有些意外

樂天桃猿隊去年在選秀會首輪挑中的18歲捕手宋嘉翔，新人球季大爆發，今天在新莊球場對富邦悍將隊之戰8局上砲轟郭俊麟，生涯首轟出爐，幫助猿隊9：3獲勝，他說：「很開心，沒想到這麼快打出來。」

猿隊上半季前7戰5勝1和1敗，排名暫居榜首，宋嘉翔出賽6場合計23打數11安打，打擊率4成78衝上全聯盟第1，今天第2次出現單場3安猛打，成為開季最耀眼的新人。

宋嘉翔8局上轟出右外野陽春砲，賽後也拿回超有價值的全壘打球，繼生涯首安球送給雙親後，他說：「這顆球要給爸媽，感謝他們一路支持我打球。」

至於生涯首轟的對手是郭俊麟，這位18歲小將表示，很意外，沒想到會是這位旅日大學長，從小就在電視上看郭俊麟投球。

7局下出現捕逸，8局上立刻轟出價值連城的全壘打，他說：「守備歸守備，打擊當下就是做好該做的事，打得還不錯。」

宋嘉翔的職棒生涯才剛開始，每場比賽都是完全陌生的投手，他也沒想太多，強調目前還算適應環境，未來守備還可更好、打擊還可更穩定。