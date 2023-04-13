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中職／18歲宋嘉翔生涯首轟出爐 4支3助猿對悍將4連勝

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
宋嘉翔職棒生首轟。 桃猿樂天提供
宋嘉翔職棒生首轟。 桃猿樂天提供

樂天桃猿隊18歲菜鳥捕手宋嘉翔，今天在新莊球場出現生涯首轟，8局上從富邦悍將隊中繼投手郭俊麟的手中，揮出左外野陽春砲，幫助猿隊擴大領先差距，終場以9：3獲勝，穩住上半季排名第1。

猿隊本季對戰悍將4連勝、5連不敗，目前交手5場4勝1和，宋嘉翔4打數3安打、被保送1次、攻下3分打點，生涯第6戰出現首轟紀錄，首次獲選單場MVP。

宋嘉翔成為中職史上第5位18歲開轟的球員(前4位分別是陳子豪、林承飛、董子恩、王苡丞)，此役只差三壘打就是完全打擊，賽後打擊率升至4成78，躍居打擊排行榜第1。

猿隊面對悍將先發投手陳仕朋，2局上宋嘉翔安打點燃攻勢，林承飛、陳晨威、林立、成晉、林泓育接力安打，攻下4分奠定勝基，宋嘉翔8局上陽春砲轟進全隊第5分。

悍將開路先鋒王正棠首局首打席三壘打，再靠劉俊豪內野滾地球護送，攻下全隊第1分，但打到7局結束未再破蛋，直到8局下才靠劉俊豪安打、猿隊失誤、范國宸高飛犧牲打扳回一城，追成2：5，9局下再添1分。

猿隊9局上靠成晉、郭嚴文安打，加上悍將失誤、投手犯規，先攻下兩分，接著梁家榮保送，宋嘉翔追加兩分打點二壘打，這半局攻下4分，終場以6分之差獲勝。

猿隊洋投霍爾先發6局，被揮出5支安打、失1分，投出6次三振，拿下開季2連勝，對手都是悍將。

陳仕朋只投1.1局失4分退場，創下生涯7年先發最短局數紀錄，面對13人次被揮出8支安打、1次保送，吞下本季首敗。

宋嘉翔生涯首次獲選MVP。圖／樂天桃猿隊提供
宋嘉翔生涯首次獲選MVP。圖／樂天桃猿隊提供

宋嘉翔 陳仕朋

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