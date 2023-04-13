中職／岳家兄弟轟起來！同場開轟史上第二對、隊史第一

中信兄弟隊今晚砲聲隆隆，岳政華、岳東華兄弟檔更上演生涯例行賽首次同場開轟，史上第二對同場開轟兄弟檔、隊史第一對，不過球迷對此應覺似曾相識，2020年岳家兄弟就曾締造同場、同局開轟的總冠軍賽史上第一次紀錄。

兄弟今天在洲際棒球場對戰統一獅隊，3局下面對0：1落後，岳政華一發陽春砲瞬間將比數扳平，6局下兄弟來到4：2領先，換岳東華轟出陽春砲，擴大到3分領先，兩轟苦主都是獅隊先發投手布雷克。

岳政華、岳東華在2020年總冠軍賽第二戰，就曾上演過同場開轟，寫下兄弟檔同隊、同場、同局全壘打的總冠軍史上第一次紀錄，在此之前總冠軍賽從未有過兄弟檔同場全壘打。

不過例行賽同場開轟倒是岳家兄弟生涯第一次，也是中信兄弟包含前身兄弟象的隊史第一次。

中職過去例行賽曾有過五對兄弟檔同日開轟，分別是郭岱琦與郭岱詠、陳連宏與陳金鋒，高國輝與羅國龍、高國輝與高國麟，在今天之前同場開轟的僅有高國輝、高國麟，還曾寫下同場同局連續打席開轟的難破紀錄。