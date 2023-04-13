中職／前8戰2轟…兄弟單場3轟炸翻獅隊 3連勝擺脫墊底

開季前8場僅2轟的中信兄弟隊，今晚大爆發單場3轟，岳政華陽春砲、福來喜兩分砲、岳東華陽春砲，轟垮統一獅隊洋投布雷克，以6：2拿下3連勝，戰績4勝5敗也終於超越味全龍隊、擺脫墊底位置。

兄弟今天先發投手鄭浩均投完前4局，僅在2局上被敲2安加上1次失誤而掉1分，不過5局卻未續投，用球數64球退場，被敲3支安打另有2次三振、1次四壞，丟掉1分非責失，兄弟球團解釋，鄭浩均因右手小手臂稍微緊繃，保險起見先下場休息。

丟掉的1分，兄弟很快在3局下追平，岳政華一發陽春砲讓比賽回到原點，接著4局下福來喜再補上一發兩分砲超前比數，獅隊雖在5局上追近1分，但5局下曾頌恩二壘安打也敲回1分，加上6局下岳東華的陽春砲，拉開到3分差，8局下岳東華的適時安打也有1分打點。

岳政華、岳東華兩兄弟生涯第一次在例行賽同場開轟，不過這樣的場景球迷應覺得似曾相識，因為2020年總冠軍賽第二戰，岳政華、岳東華就曾演出同場、同局開轟。

兄弟這3轟苦主都是獅隊先發投手布雷克，他今天以98球投了6局，雖有7次三振，但也被敲8支安打，另有2次四壞保送，丟掉5分承擔敗投。