快訊

桌球／小林同學發威！林昀儒首退德削球名將 闖WTT新鄉賽4強

台烏關係唇亡齒寒？這國總理稱烏克蘭一旦戰敗 北京「隔天」恐攻台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／前8戰2轟…兄弟單場3轟炸翻獅隊 3連勝擺脫墊底

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟與統一獅在台中洲際棒球場進行中職例行賽，中信兄弟第八棒福來喜四局下半擊出中外野方向兩分炮。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與統一獅在台中洲際棒球場進行中職例行賽，中信兄弟第八棒福來喜四局下半擊出中外野方向兩分炮。記者黃仲裕／攝影

開季前8場僅2轟的中信兄弟隊，今晚大爆發單場3轟，岳政華陽春砲、福來喜兩分砲、岳東華陽春砲，轟垮統一獅隊洋投布雷克，以6：2拿下3連勝，戰績4勝5敗也終於超越味全龍隊、擺脫墊底位置。

兄弟今天先發投手鄭浩均投完前4局，僅在2局上被敲2安加上1次失誤而掉1分，不過5局卻未續投，用球數64球退場，被敲3支安打另有2次三振、1次四壞，丟掉1分非責失，兄弟球團解釋，鄭浩均因右手小手臂稍微緊繃，保險起見先下場休息。

丟掉的1分，兄弟很快在3局下追平，岳政華一發陽春砲讓比賽回到原點，接著4局下福來喜再補上一發兩分砲超前比數，獅隊雖在5局上追近1分，但5局下曾頌恩二壘安打也敲回1分，加上6局下岳東華的陽春砲，拉開到3分差，8局下岳東華的適時安打也有1分打點。

岳政華、岳東華兩兄弟生涯第一次在例行賽同場開轟，不過這樣的場景球迷應覺得似曾相識，因為2020年總冠軍賽第二戰，岳政華、岳東華就曾演出同場、同局開轟。

兄弟這3轟苦主都是獅隊先發投手布雷克，他今天以98球投了6局，雖有7次三振，但也被敲8支安打，另有2次四壞保送，丟掉5分承擔敗投。

官大元臨危受命，在先發投手鄭浩均提前退場、中繼江忠城不穩下，接手投了2.2局；兄弟打線今晚曾頌恩、岳東華都有單場3安「猛打賞」演出，岳東華、福來喜則都貢獻2分打點。

中信兄弟與統一獅在台中洲際棒球場進行中職例行賽，中信先發投手鄭浩均主投四局失一分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與統一獅在台中洲際棒球場進行中職例行賽，中信先發投手鄭浩均主投四局失一分。記者黃仲裕／攝影

岳東華 岳政華

延伸閱讀

中職／余謙7局7K！隔702天奪巨大一勝 兄弟止三連敗

中職／鄭浩均三振林智勝開始順 助總與葉總都給好評

中職／鄭浩均首局亂流後判若兩人 幸有佛斯特一眼看穿

中職／讚劉基鴻跑壘後改口 葉總：年輕人不用稱讚太多

相關新聞

中職／前8戰2轟…兄弟單場3轟炸翻獅隊 3連勝擺脫墊底

開季前8場僅2轟的中信兄弟隊，今晚大爆發單場3轟，岳政華陽春砲、福來喜兩分砲、岳東華陽春砲，轟垮統一獅隊洋投布雷克，以2...

中職／18歲宋嘉翔生涯首轟出爐 4支3助猿對悍將4連勝

樂天桃猿隊18歲菜鳥捕手宋嘉翔，今天在新莊球場出現生涯首轟，8局上從富邦悍將隊中繼投手郭俊麟的手中，揮出左外野陽春砲，幫...

中職／陳仕朋投1.1局創新低 生涯最短4場先發3場對猿隊

富邦悍將隊左投陳仕朋開季狀況不佳，今天在新莊球場登板先發，對樂天桃猿隊之戰只投1.1局失4分退場，創下生涯7年先發最短局...

中職／岳家兄弟轟起來！同場開轟史上第二對、隊史第一

中信兄弟隊今晚砲聲隆隆，岳政華、岳東華兄弟檔更上演生涯例行賽首次同場開轟，史上第二對同場開轟兄弟檔、隊史第一對，不過球迷...

日職／王柏融回溫！對前MLB投手長打 連3場安打擊率升至.179

日職火腿隊二軍今持續對戰養樂多隊，王柏融從前大聯盟投手艾斯皮納（Raynel Espinal）手中掃出二壘安打。今天總計3打數2安打，打擊率上升至1成79，也將連續安打場次推進到3場。 艾斯皮納

中職／助總抗議「這樣太危險」 聯盟說明阻擋回壘決議

中信兄弟隊昨晚與統一獅隊之戰出現爭議場景，8局下牽制回壘時，獅隊林益全守備動作「卡住」宋晟睿的手，經挑戰後維持原判決出局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦