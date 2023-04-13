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中職／陳仕朋投1.1局創新低 生涯最短4場先發3場對猿隊

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。 報系資料照
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。 報系資料照

富邦悍將隊左投陳仕朋開季狀況不佳，今天在新莊球場登板先發，對樂天桃猿隊之戰只投1.1局失4分退場，創下生涯7年先發最短局數紀錄，本季防禦率升至12.60。

陳仕朋5日首戰猿隊，先發3.2局被揮出6支安打、出現兩次保送，失4分（3分自責）無關勝敗，悍將終場4：5落敗。

相隔8天原地再戰，陳仕朋投球局數更短，面對13人次被揮出8支安打，還有1次保送，失4分全是自責分，投不滿2局就退場，由岳少華接手。

陳仕朋過去6季曾有3次投1.2局退場，分別是2019年3月29日對中信兄弟、2020年年9月11日對猿隊、2021年年7月25日對猿隊，今天1.1局再創新低，從紀錄看來，猿隊打線確實讓他傷腦筋。

悍將今年還未贏過猿隊，對戰4場只有1和3敗，陳仕朋本季兩度登板合計只投5局，被揮出14支安打，失8分有7分自責，今天賽後防禦率從7.36變成12.60。

陳仕朋 樂天桃猿

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