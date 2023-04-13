中職／回到初衷火力全開 王正棠開季一半場次3安猛打

富邦悍將隊二壘手王正棠開季大爆發，不但打擊率4成29、安打15支獨居榜首，盜壘成功2次也並列第1，充分扮演攻擊發動機角色；他表示，今年想要增加上壘破壞力，除了幫助球隊拚出最好的戰績，也要爭取個人獎。

王正棠開季前8場比賽有6場揮出安打，其中4場繳出3安猛打，今天對樂天桃猿隊賽前談到開季維持穩定表現，強調過去嘗試很多打法，包括增加球棒重量，最後還是回到新人球季的方式，希望未來繼續有好成績。

王正棠在2018年中職選秀會第2輪被悍將隊挑中，新人球季出賽32場，打擊率3成52，前年改用重棒加大擊球仰角，雖以5支全壘打寫下個人單季最佳紀錄，但從整體結果看來也不是很好。

他去年改回剛進職棒的打法，重點擺在確實擊球，也收到一定成效，打擊率2成98是近4季最佳數字，今年開季至今維持好手感，目標是繼續保持下去，全力爭取所有個人獎項。