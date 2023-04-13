中職／曾仁和首度進牛棚練投 何時比賽還要看狀況

中職樂天桃猿投手曾仁和之前在經典賽集訓時腰部受傷，不過教頭曾豪駒表示，曾仁和今天已經進牛棚練投30到40顆左右；至於下星期有5場比賽，桃猿隊可望拉年輕投手先發。

曾仁和在2月經典賽集訓時，因腰部不適退出台灣隊，趕不上中職開季。不過桃猿隊總教練曾豪駒今天受訪時表示，曾仁和今天剛開始進牛棚練投，投30到40顆球，加上做一些新的敏捷性訓練，「還在等待要什麼時候實戰練習，再開始比賽，通常牛棚到實戰練習大概2個星期，之後就是看他的狀況。」

目前桃猿隊先發輪值有2名洋投威達爾、霍爾，以及土投黃子鵬、陳鴻文，上星期及這星期桃猿隊都只有4場比賽，今天之前更是休兵了4天，不過下週有5場賽事。曾豪駒指出，先發還是會照正常輪值，先比完這週4場比賽再來討論要拉誰上一軍，主要以年輕投手為主，像是林子崴、莊昕諺等人。

桃猿隊先發輪值之一的黃子鵬在8日登板對統一獅隊的賽事，先發用101球投5.2局，被敲7支安打，出現4次四壞球保送、1次觸身球保送，失掉5分吞下敗投。

談到黃子鵬上次先發的狀況，曾豪駒今天表示，「剛開始他（黃子鵬）在投球控制能力方面沒有這麼穩定，可能是台南球場投手丘剛整理過，今年第一次去，剛開始還在適應，不過在第3局過後他就有把自己的腳步穩定下來，不會太擔心他的狀況。」