中職／菜鳥罕見連兩戰MVP 王勝偉說劉俊豪值得很大鼓勵

富邦悍將隊21歲新人劉俊豪，對味全龍隊連續兩戰奪下單場MVP，成為焦點人物，39歲老將王勝偉在場邊觀察這位小老弟，認為這種表現實在難得，笑說：「比我當年還好。」

劉俊豪去年10月17日初登一軍，菜鳥球季打了7場比賽，今年開季全勤出賽8場，保有爭奪新人王資格；王勝偉表示，其實不只熱身賽，劉俊豪從熱身賽至今，一直表現不錯，顯示對舞台的渴望，值得給他很大鼓勵。

劉俊豪前天對龍隊4打數2安打、攻下兩分打點，昨天又有5支3、1分打點，這5安就有3支二壘打，幫助悍將隊本季首次2連勝。

悍將隊游擊區目前交給王勝偉、劉俊豪輪流，兩人年紀相差19歲，王勝偉表示，教練團對劉俊豪下了很多功夫，他按照建議去執行，也呈現好表現。

王勝偉建議劉俊豪，持續這樣做就好，「年輕人不斷追求進步，效果是好的。」