中職／范國宸罕見單場兩次失誤 賽後沉澱完全不看棒球

富邦悍將隊昨天在新莊球場以6：5擊敗味全龍隊，本季首次打出2連勝，但全場出現4次失誤，一壘手范國宸包辦兩次，他說：「昨天賽後沉澱一下，不想看棒球，睡得還不錯，今天早點來球場。」

悍將隊今天繼續在新莊球場對戰樂天桃猿隊，本季對戰4場還沒贏過，只有1和3敗；范國宸賽前談到本季首次單場失誤，強調不是技術問題，而是太急了，打擊、守備還要再成長，提早到球場就多練一些。

悍將隊目前戰績3勝1和4敗，排名暫居第3，范國宸全勤出賽8場，合計32打數9支安打，包括8支一壘打、1支二壘打，打擊率2成81在全聯盟排名12，全壘打、打點都未開張。

從世界棒球經典賽回到中職新球季，范國宸說：「心態還是一樣，就是全力求勝，球季賽很長，如果碰到低潮、調整問題，要趕快爬起來。」