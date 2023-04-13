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日職／王柏融回溫！對前MLB投手長打 連3場安打擊率升至.179
日職火腿隊二軍今持續對戰養樂多隊，王柏融從前大聯盟投手艾斯皮納（Raynel Espinal）手中掃出二壘安打。今天總計3打數2安打，打擊率上升至1成79，也將連續安打場次推進到3場。
艾斯皮納去年還效力紅人隊，是普荷斯（Albert Pujols）第698轟的海報背景。今年轉戰日職養樂多先從二軍出發，今天是他第3場出賽。
王柏融今天擔任第6棒一壘手，2局下無人出局一壘有人，相中艾斯皮納一顆速球，擊成中外野方向二壘安打，帶有1分打點，後續也被隊友安打送回。
＼ #王柏融 先制タイムリー‼ ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) 2023年4月13日
センターオーバーのタイムリーツーベース🔥
序盤から先制に成功👍
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～ファーム～
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4局下王柏融再又從艾斯皮納手中敲出右半邊的一壘安打。6局下王柏融遭艾斯皮納三振。9局下雙方3：3平手，王柏融挨觸身球上壘，可惜後續無法跑回追平分。火腿則在延長賽10局下，靠著不死三振跑回超前分，最終4：3贏球。
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