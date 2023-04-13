中職／助總抗議「這樣太危險」 聯盟說明阻擋回壘決議

中信兄弟隊昨晚與統一獅隊之戰出現爭議場景，8局下牽制回壘時，獅隊林益全守備動作「卡住」宋晟睿的手，經挑戰後維持原判決出局，兄弟總教練林威助大動作抗議，更直呼「這樣太危險」，聯盟今天也針對判決原因做出說明。

昨晚洲際棒球場的獅象戰打到8局下2出局，張志豪保送上壘後換宋晟睿代跑，此時獅隊牽制抓到離壘過遠的宋晟睿，然而一壘手林益全的右腳轉向恰巧踩到宋晟睿右手，兄弟提出挑戰，但最後維持原判。

助總不滿此動作有阻擋回壘的嫌疑，又上場向裁判抗議，經教練團勸阻下才回到休息區，賽後林威助也直言，季前總教練會曾針對阻擋跑者回壘做說明，加上時間點看來宋晟睿若沒被阻擋應該是安全回壘，「造成選手受傷會很危險」。

中職聯盟今天回應，當下判定林益全動作是順勢而為，另外針對媒體詢問總教練會議關於守備行為的決議，也指出在兩點狀況下，才會導致觸殺行為無效。

媒體詢問2023總教練會議針對守備員行為的相關決議，聯盟說明如下：

第一、總教練會議針對守備員守備行為之決議內容為：「已安全觸壘之跑壘員」因推擠、踩踏而離開壘包遭觸殺，此觸殺行為無效。 第二、針對壘包阻殺，總教練會議上討論後也敲定內容：若守備員遮蔽「整個壘包」，導致跑壘員無法觸壘遭觸殺，此觸殺行為無效。

宋晟睿遭牽制出局影片：