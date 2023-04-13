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中職／可先發可中繼 龍隊將191巨投李超轉正式球員

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
李超。味全龍提供
李超。味全龍提供

味全龍隊今天宣布與右投李超簽下正式球員合約，脫下108號球衣，將穿上0號球衣繼續貢獻所能，191公分高的他日前再二軍投出追平生涯最快的146公里球速

龍隊今日表示，李超有著優秀的身材條件及素質，去年以自主培訓身份進入味全龍，經訓練強化及自身努力，整體能力已大幅提升，經教練團評估已符合一軍所需戰力，有望擔任先發或中繼後援等多種角色，因此與李超簽下正式球員合約！李超選擇0號為背號，相信能提升龍隊投手戰力，為球隊貢獻。

李超高中效力台南海事青棒隊，畢業後因遞補機會進入台體大就讀，逐漸嶄露頭角，2021年桃園盃投出生涯最快的146公里球速，不過2022年參加中華職棒季中選秀會落馬，之後與龍隊簽下自主培訓合約。

李超春訓官辦熱身賽曾以中繼身分登板，4月7日在中職二軍首度登板，以先發姿態面對中信兄弟隊二軍，投出4.1局失1分的好表現，投出的68球裡，最快球速也來到146公里，被敲出4支安打，另有3次三振、1次四壞保送。

味全龍隊今天宣布與右投李超簽下正式球員合約。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天宣布與右投李超簽下正式球員合約。圖／味全龍隊提供

球速 味全龍

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