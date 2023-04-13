中職／李多慧最欣賞的球員是他！親唱應援曲 網友直呼好可愛

韓籍啦啦隊女神李多慧本周正式抵台，近期已向球隊舞蹈總監陸筱晴報到，積極備戰明天的初登板，被讚美真的是「最強外援」。他也接受Eleven Sports訪問，透露自己最有印象的台灣球員是桃猿隊左投陳冠宇。

當被問到最有印象的球員時，李多慧立刻回答：「陳陳大丈夫（陳冠宇綽號）。」她接著解釋被圈粉的原因，「對他的應援曲有印象，深入了解後發現是一位很厲害的選手，所以就變成他的粉絲。」李多慧隨後也熟練地做出陳冠宇的應援動作。

網友紛紛在影片留言區寫道，「太可愛了」、「多慧講中文好可愛」、「慘了戀愛了」、「腰也太細了吧」。

樂天桃猿2021年第一指名選下擁有旅日經驗的陳冠宇，不管是在日本還是回到台灣，他都擁有高人氣，目前擔任桃猿隊牛棚投手，李多慧最快在明天就有機會和球迷一起跳陳冠宇的應援曲。