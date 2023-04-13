中職／與啦啦隊甜比愛心 「慈妹鐵粉」劉俊豪：很特別的事

前天比賽繳雙安，無奈慈妹沒排班，身為「慈妹鐵粉」的劉俊豪在昨天對上味全龍的賽事中再接再厲，繳出猛打賞成績單，更成為球隊獲勝頭號功臣。他在賽後開心登上MVP頒獎台，不僅拿到慈妹本人親筆簽名毛巾，也在慈妹主動邀請下合比愛心合影，成為球迷熱議話題，而他深夜也在IG發文吐露心聲。

透過自主培訓加入中職的劉俊豪開季手感火燙，不僅逐漸站穩先發地位，也多次替球隊做出貢獻。在前天的比賽中劉俊豪敲出致勝二壘安打並獲頒MVP，然而慈妹並沒有排班，因而錯失合照機會。昨天賽事慈妹恰巧有輪班，劉俊豪表現則有如神助，不但維持火燙近況敲出三支安打，更連續兩天送回勝利打點，總算達成合照心願。慈妹也獻上親筆簽名的毛巾，並為劉俊豪加油，「希望他每一天都是MVP。」劉俊豪得知後回應：「我會加油。」

經過了充滿「粉紅泡泡」的賽後頒獎，在昨日深夜劉俊豪也在IG上發文，感性表示，「今天算是非常奇妙的一天吧，連續兩天拿下MVP，生涯第三座，一切的一切真的是太剛好了，今天的運氣也是直接爆表了，真的是很謝謝祢在天上保佑著我。」

同時他也寫到，在第八局準備前還聽到觀眾席傳來慈妹有上班的聲音，「心裡唱著嗆司曲讓心情不要有起伏，還好最後的結果真的是太好了，也完成了一件很特別的事情。」